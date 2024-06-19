В Раде предупредили украинцев о радикальном повышении налогов Депутат Рады Гетманцев: повышение налогов на Украине будет радикальным

Предстоящее повышение налогов на Украине будет радикальным, заявил депутат, глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев. В интервью телеканалу «Эспресо» он объяснил, что это связано с необходимостью финансирования вооруженных сил республики. Он подчеркнул, что украинской армии не хватает нескольких сотен миллиардов гривен. При этом он не стал раскрывать, о каких изменениях говорят депутаты за закрытыми дверями.

С учетом того что ситуация является достаточно серьезной, ожидаем [налоговые] предложения в ближайшее время. Какими они будут, я говорить не готов, но понимаю, что они будут достаточно радикальными, — заявил Гетманцев.

Отмечается, что украинский бюджет второй год подряд составляется с дефицитом, бьющим рекорды. Основная часть дефицита покрывается за счет иностранных государств, оказывающих республике помощь. Ожидается, что в 2024 году он составит около $43,9 млрд.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о штрафах за оскорбительные сообщения сексуального характера. Отправка обнаженных фотографий может обойтись правонарушителям в 1360 гривен, в некоторых случаях сумма может доходить до 2720 гривен.