В Раде предсказали Украине скорую энергетическую катастрофу

Украина находится на пороге энергетической катастрофы. Большую часть необходимого ей газа придётся закупать по рыночной стоимости, но эта статья расходов не заложена в бюджетах. Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил депутат Верховной рады Алексей Кучеренко.

Он пояснил, что регулировать цену можно только на ту часть газа, которая принадлежит Украине. Две трети объёма топлива, необходимого для удовлетворения потребностей страны, предстоит закупать за рубежом по рыночной цене. Эти закупки власти «повесят» на бизнес, промышленность и местные бюджеты, которые не будут знать, как с этим справиться.

Депутат также отметил, что не понимает намерений президента Владимира Зеленского проводить консультации с Германией и США, но без участия России, по вопросам сохранения транзита газа через Украину после запуска «Северного потока — 2».

Я точно знаю, какая реальная энергетическая катастрофа будет буквально в два-три месяца, — заявил парламентарий.

Ранее Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм назвал российский газ «самым грязным в мире» из-за выбросов метана при добыче и транспортировке, а также из-за «коррупции, манипуляций и шантажа». Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев расценил его слова как истерику из-за предстоящего запуска СП-2 и потери Украиной части денег от транзита газа.