В Раде предрекли трагичный конец для Украины после назначения Белоусова Депутат Рады Кучеренко: Белоусов на посту главы МО РФ станет трагедией для Киева

Фото: kremlin.ru

Андрей Белоусов

Для Украины назначение Андрея Белоусова министром обороны России станет трагичным, написал в Facebook (деятельность в РФ запрещена) депутат Верховной рады от «Батькивщины» Алексей Кучеренко. Так политик отреагировал на анализ кадровой перестановки украинским экономистом Алексеем Кущем.

Алексей Кущ, спасибо за глубинный анализ. Это реально выглядит трагично, — признал Кучеренко.

Ранее Кущ заявил, что выдвижение первого вице-премьера Андрея Белоусова на должность министра обороны РФ стало очень плохой новостью для Украины. По его мнению, новоиспеченный кандидат сможет помочь росту динамики российского военно-промышленного комплекса (ВПК). Как считает Кущ, Белоусову также удастся нарастить военное производство на территории РФ. При этом он назвал первого вице-премьера человеком, который внес весомый вклад в создании модели роста российской экономики и адаптации к западным ограничительным мерам.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что президент России Владимир Путин хотел видеть в должности главы Минобороны гражданского человека с целью внедрения инноваций в ведомство. Кандидатура Андрея Белоусова для этого подходит лучше всего, признал он.