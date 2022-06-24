Инвалидов на Украине могут призвать в армию, а мужчин сделают невыездными В Раду Украины внесен законопроект, запрещающий мужчинам покидать страну во время военного положения

Фото: Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

В Верховную раду Украины внесен законопроект, согласно которому мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не смогут покидать страну в период действия военного положения, сообщает РИА Новости. Согласно документу, инвалиды смогут служить в ВСУ, для этого потребуется их согласие. Ранее срок действия военного положения на Украине продлили до 23 августа.

Гражданам Украины мужского пола возрастом от 18 до 60 лет запрещен выезд за границы Украины во время действия военного положения на Украине, — говорится в документе.

Военное положение на Украине было объявлено 24 февраля 2022 года в связи с началом спецоперации РФ. Затем срок его действия продлевался.

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов ранее сообщил, что руководство Евросоюза обсуждает возможность депортации всех украинцев, которые сейчас находятся на территории ЕС. По его словам, таким образом Союз может начать помогать Киеву с мобилизацией населения в ВСУ.

В Минобороны РФ заявили, что Киев проводит принудительную мобилизацию в регионах, которые находятся недалеко от зоны боевых действий, в частности, в Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях.

По словам замминистра обороны Украины Анны Маляр, на территории страны мобилизованы сотни тысяч человек. До этого глава ведомства Алексей Резников сообщил, что нужно «обеспечить один миллион человек, которые будут противостоять противнику».