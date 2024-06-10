В Раде предложили не наказывать дезертиров из ВСУ при одном условии «Страна»: Рада предложила не наказывать дезертиров ВСУ при возвращении на службу

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Депутаты украинской Рады предложили не наказывать пожелавших вернуться на службу дезертиров украинской армии, сообщило издание «Страна.ua». Инициативу внесла в парламент группа депутатов во главе с председателем правоохранительного комитета Сергеем Ионушасом и представителем профильного комитета по вопросам национальной безопасности Федором Вениславским.

В Верховной раде предлагают не наказывать дезертиров, если они вернутся на службу до окончания расследования. Если преступление совершено впервые и до окончания досудебного расследования человек добровольно заявит следователю или прокурору о намерении вернуться в воинскую часть или место службы, его освободят от уголовной ответственности, — говорится в сообщении.

По данным издания, всего на Украине заведено около 19 тысяч уголовных дел по фактам военных правонарушений.

Ранее Государственное бюро расследований Украины разрешило вооруженным силам страны брать на службу дезертиров. Уточняется, что украинские командиры неоднозначно трактуют случаи, когда дезертиры или военные, самовольно оставившие часть, добровольно возвращаются в подразделение. Теперь они смогут вернуть право на денежное обеспечение с момента добровольного возвращения.