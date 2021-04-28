В Раде осудили проведение марша в память о дивизии СС в центре Киева

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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков осудил участников марша в центре Киева, который прославлял нацистскую дивизию СС «Галитчина». Об этом сообщает «Страна.ua».

Отношусь плохо. <...> Пропаганда нацизма, пропаганда войск вермахта на территории нашего государства точно не добавляет нам [имиджа] ни внутри общества, ни за рубежом. Я надеюсь, что мы все хорошо помним, что принесла война на Украину. Фактически нет ни одной семьи, которая бы не потеряла близких в этой войне, — заявил Разумков.

Марш сторонников нацистов прошёл центре Киева 29 апреля. Он был организован в честь дня дивизии СС «Галичина», символика указанного военного подразделения в прошлом году была признана судом нацистской. В мероприятии участвовали около 100 жителей Киева, которые прошлись от Арсенальной улицы до площади Независимости. Полиция частично перекрыла движение транспорта в центре города, видимо, чтобы сторонникам нацистов было удобнее. Примечательно, что ранее марши поклонников нацистов ни разу не проходили в Киеве.

Дивизия была создана во Львове в 1943 году местными националистами. В феврале 2021 года Львовский областной совет попросил на государственном уровне признать нацистов из СС «Галичина» борцами за независимость Украины.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин готов провести переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским о двухсторонних отношениях двух стран, но из офиса политика не поступало никакой информации о встрече. Он напомнил, что изначально Зеленский предложил главе РФ обсудить урегулирование ситуации в Донбассе. Путин ответил, что Зеленскому следует общаться по этому вопросу с властями ДНР и ЛНР, а не с Россией. Российский президент пригласил украинского лидера приехать в Москву для разговора о двусторонних отношениях, но никаких ощутимых подвижек в этом вопрос нет.