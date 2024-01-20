В Раде остались недовольны украинской обороной, которую легко «продавить» Депутат Рады Костенко: ВСУ не удалось организовать хорошую систему обороны

Фото: МО Украины

Вооруженным силам Украины не удалось выстроить хорошую систему обороны, из-за чего армия потерпела неудачу сразу на нескольких направлениях в зоне боевых действий, заявил депутат Верховной рады Роман Костенко в интервью NV.ua. По его словам, российские бойцы просто «продавливают» ВСУ, из-за чего им приходится отступать все дальше и дальше.

Как пример хорошей обороны депутат назвал российскую. По словам Костенко, у украинских войск ее просто не получилось пробить. ВС РФ действительно постарались и нашли правильный подход к организации, добавил он.

Депутат указал, что украинские войска оставляют позиции, а не удерживают их, что не подходит под определение обороны. Грамотный расчет позволил бы им не просто сдерживать наступление противника, но и готовиться к собственному, отметил Костенко.

Ранее американские СМИ выразили уверенность, что ВСУ следует сместить фокус с возвращения территорий на уход в серьезную оборону и защиту от ВС РФ на земле и в небе. По мнению экспертов, это поможет украинской армии накопить силы и подготовиться к крупному наступлению, которое, однако, произойдет не ранее 2025 года.