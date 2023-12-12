В Раде описали провал мобилизации одной фразой Бобровская: мобилизация на Украине провалена, берут количеством

Фото: МО Украины

Мобилизация на Украине провалена, заявила член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская в интервью изданию «Телеграф». По ее словам, украинские военные формирования складываются, скорее, за счет количества, а не качества.

Первая проблема — комплектация по принципу количества, а не качества. Не секрет, что имеем провал по мобилизации. Но это следствие и расслабления общества «победой уже завтра», и отбором и методами работы ТЦК (территориальных центров комплектования, так на Украине называют военкоматы — NEWS.ru), и, конечно, отношением к рядовому бойцу в армии в целом, — отметила Бобровская.

Она добавила, что еще одной проблемой является возраст мобилизованных. Бобровская считает, что мужчины старше 50 или даже 45 лет не смогут показать такую же физическую подготовку, как мужчины в возрасте 30-35 лет.

Ранее украинский военный эксперт Олег Жданов заявил, что переломить ход боевых действий Вооруженным силам Украины (ВСУ) не поможет даже мобилизация остатков населения. По его словам, без западной техники нет смысла призывать людей. Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в свою очередь сообщил, что ВСУ отправляют ограниченно годных призывников в штурмовые подразделения: в военкомате этим мужчинам обещают дать штабные и тыловые должности, но в военных частях нарушают все обещания.