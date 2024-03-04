В Раде опасаются скандалов из-за переименования улиц в честь нацистов Депутат Рады Бужанский: Запад не оценит названия улиц Украины в честь нацистов

Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Случаи присвоения топонимам на Украине имен нацистских военных преступников могут быть преданы огласке в странах Запада и вызовут скандалы, опасается депутат Верховной рады Максим Бужанский. Таким образом он в своем Telegram-канале прокомментировал решение горсовета Никополя о присвоении улице Павлоградской имени военнослужащего дивизии СС «Галиция» Петра Дьяченко.

Кто-то должен все-таки объяснить горсовету Никополя, что <...> гнусная легализация нацистов может обратить на себя внимание и наших западных партнеров. <...> Казалось бы, скандал в канадском парламенте, закончившийся отставкой спикера, должен был чему-то научить. Но нет, — написал Бужанский.

В конце сентября 2023 года в парламенте Канады состоялось выступление президента Украины Владимира Зеленского. В числе прочих на мероприятии присутствовал 98-летний Ярослав Гунька, которого пригласили как ветерана Второй мировой войны в честь приезда украинской делегации. В результате Зеленский, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и депутаты приветствовали ветерана дивизии СС «Галиция» аплодисментами.

Позже посольство России передало канадской стороне запрос Генеральной прокуратуры России о выдаче 98-летнего украинского националиста, военнослужащего дивизии СС «Галиция» Ярослава Гуньки. Степанов тогда уточнил, что документы были поданы 19 декабря 2023 года, в них говорилось, что Следственный комитет России возбудил против мужчины уголовное дело по статье о действиях, направленных на полное уничтожение этнической группы.