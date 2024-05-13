В Раде оценили возможность демобилизации на Украине Депутат Рады Федиенко не нашел механизмов для демобилизации на Украине

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины

Демобилизация военнослужащих из ВСУ сейчас невозможна, но властям Украины важно подготовить механизм ротации бойцов на передовой, заявил в интервью украинскому изданию «Телеграф» член комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко. Он признал, что украинские солдаты устали, но заявил, что «ротация возможна».

Лично я сейчас не вижу механизмов демобилизации. А популизм в это время недопустим, — сказал депутат.

Федиенко считает, что в принятом в апреле законе об ужесточении мобилизации не было места для положения о демобилизации. По его словам, большинство военнослужащих не намерены демобилизоваться, поскольку не понимают, кем их могут заменить в зоне боевых действий. В то же время Федиенко признал, что существуют случаи самовольного оставления военными тыловых частей «после сообщения об отправке их на передовую».

Ранее депутаты Верховной рады Украины в условиях недостатка новобранцев в рядах ВСУ приняли закон об ужесточении норм мобилизации. При этом из документа были убраны положения о демобилизации, на основе которых военный при выполнении некоторых условий мог легально покинуть армию после нескольких лет службы.