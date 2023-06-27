В Раде оценили предложение переименовать город Запорожье Депутат Рады Бужанский назвал маразмом предложение Нацкомиссии переименовать Запорожье

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Маразмом назвал предложение Национальной комиссии по стандартам государственного языка переименовать город Запорожье депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский. По его словам, город является колыбелью казачества, а высказанное комиссией предложение — проявление псевдопатриотизма, которое бьет по гражданам страны. Слова депутата приводит издание «Страна.ua».

Нам рассказывают, что Запорожье — это какой-то российский, имперский нарратив. Серьезно? Запорожье? Колыбель казачества? Сердце Украины? Легендарный город, легендарное слово? Смотрите, все, что принимается под соусом псевдопатриотизма, под соусом спекуляций на патриотизме, под соусом пиара и показухи, все бьет по нам, по украинцам. Скажите, это не маразм? По-моему, это маразм, — сказал Бужанский.

Ранее стало известно, что Нацкомиссия рекомендовала изменить название более чем 1,4 тысячи населенных пунктов Украины, которые, по ее мнению, не соответствуют нормам украинского языка. В числе подлежащих переименованию значится в том числе город Запорожье. Власти города в течение полугода должны обосновать сохранение названия или предложить новое. Если этого не последует, вопрос будет передан в Верховную раду.

Также в Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект, согласно которому предлагается переименовать Грузию во всех официальных документах в Сакартвело, отказавшись от русского названия страны.