В Раде объяснили, почему Польша не откажется от поставок оружия на Украину Депутат Рады Княжицкий: Польша поставляет оружие на Украину ради себя

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Польша продолжит поставлять оружие на Украину, так как это выгодно для нее самой, заявил депутат Верховной рады Николай Княжицкий в эфире радиостанции RMF FM. По его словам, это не только оборачивается дополнительными финансовыми средствами, но и помогает Варшаве перевооружать страну.

Я думаю, что Польша далее передает вооружение Украине. Польша получает за то вооружение, которое передает Украине, другое вооружение от западных стран, от союзников. И деньги. <...> Я думаю, что мы дальше будет получать польское оружие, ибо это открывает польскому оружию дорогу в другие страны, — объяснил Княжицкий.

Ранее премьер-министр республики Матеуш Моравецкий заявил, что Польша прекратила поставки вооружения на Украину, поскольку начала активно вооружаться сама. По его словам, до этого момента Варшава являлась одним из самых крупных помощников Киева.

При этом председатель правящей партии Польши Ярослав Качиньский ранее заявил, что страна продолжит поддерживать Украину несмотря на зерновой скандал. Произошедшее он назвал «неприятным и ненужным столкновением». По его словам, оно никаким образом не повлияет на позицию Варшавы по конфликту.