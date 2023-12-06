В Раде объяснили отказ Зеленского выступить на секретном брифинге в США Депутат Рады Устинова: Зеленский отказался выступить в сенате США по ряду причин

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Отказ президента Украины Владимира Зеленского выступить перед сенаторами США связан с «рядом причин», написала в соцсетях депутат Верховной рады Александра Устинова. При этом конкретных причин она не назвала.

Депутат считала, что сенат «провалит голосование» по пакету помощи Украине и Израилю. Объяснила это тем, что демократы убрали из общего законопроекта принципиальный для республиканцев вопрос об укреплении южной границы. Она также указала на «очень большую медвежью услугу», которую, по ее мнению, оказал Киеву сенатор-демократ Крис Мерфи. Он 4 декабря заявил, что договориться с республиканцами по границе нет возможности.

Участие Зеленского в закрытом брифинге, по моей информации, не состоялось не из-за этого, а по ряду других причин, — отметила Устинова.

Ранее сенаторы от Республиканской партии США покинули брифинг, организованный по запросу Белого дома о помощи Украине и Израилю. Они не получили от демократов ответа на свои предложения, что и стало причиной отказа от участия. В результате так называемый «секретный брифинг», в рамках которого предполагалось убеждать сенаторов о важности выделения новых средств для Киева провалился. При этом лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл призывал соратников по партии не поддерживать запрос Белого дома.