В Раде объяснили, как отказ США финансировать Киев повлияет на мобилизацию Арахамия: Киев мобилизует больше украинцев, если не получит помощь от США

Киев мобилизует еще больше украинцев, если США откажутся предоставлять военную помощь или ее окажется недостаточно, заявил руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. Парламентарий также допустил, что власти увеличат налоги для финансирования подготовки и экипировки мобилизованных, передает украинское издание «Политика Страны».

Если будет помощь [от США] меньше, нам надо больше будет мобилизовать людей. Если помощь [от США] будет больше, тогда коэффициент вооруженности растет и тогда вам надо меньше людей, потому что вы можете некоторые участки фронта закрывать условно оружием, и вам не надо столько людей, — пояснил он.

Арахамия заявил, что власти мобилизуют не полмиллиона человек, а меньше. По его словам, у Киева нет другого выхода из-за нехватки личного состава, которая на местах доходит до 40%. Он утверждает, что это связано не с высокими потерями, а ротациями.

Ранее Арахамия заявил, что ряд положений нового законопроекта о мобилизации на Украине будет пересмотрен. По его словам, изменения в документе, который ранее приняли в первом чтении, позволят сбалансировать интересы командования, бизнеса и граждан.

До этого сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что принятое в первом чтении Верховной радой Украины решение о «тотальной мобилизации мужского населения» является преступлением против украинского народа. По ее словам, ситуация свидетельствует о том, что власть осуществляет геноцид по согласованию с президентом страны Владимиром Зеленским.