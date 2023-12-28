Главком ВСУ стал доктором философии Залужный защитил диссертацию по праву и получил степень доктора философии

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Валерий Залужный

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный защитил диссертацию по праву в Национальном университете «Одесская юридическая академия» и получил степень доктора философии, следует из данных на сайте Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (NAQA). Тема диссертации составляет государственную тайну в сфере обороны.

Из ключевых слов к диссертации Залужного следует, что ее тема связана с дисциплинарным уставом вооруженных сил, военными правонарушениями и взысканиями. При этом отмечается, что это не первая его работа. В 2022–2023 годах публиковались его научные статьи, посвященные военно-дисциплинарному законодательству.

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая ранее обратила внимание на фотографию главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В частности, парламентария удивила пишущая ручка, лежащая на столе. Массивный аксессуар черного цвета с серебристыми вставками, по мнению политика, выглядит очень дорогим.

Безуглая выяснила, что речь идет о ручке Montblanc стоимостью 24 тысячи гривен (чуть менее 60 тысяч рублей). Она отметила, что ее цена эквивалентна не менее 36 месяцам выплат раненому, выведенному за штат.