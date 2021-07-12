В Раде назвали встречу Зеленского и Байдена поражением Украины

Встреча Владимира Зеленского с Джо Байденом является поражением, поскольку ничего не принесла Украине. Такое мнение в своём Telegram-канале высказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

По словам Гончаренко, в ходе переговоров было необходимо чётко обозначить, чего желает Украина, но этого сделано не было.

Встреча — скорее поражение, чем победа. Стратегия на встречу должна была быть более чёткая: что мы хотим (военную базу, статус основного военного союзника, членство в НАТО, развитие космической отрасли, денег)? Вот этого не было, было: мы хотим всё и сразу. А когда так, тогда ничего не получаем. И ничего и получили, — написал депутат.

По мнению парламентария, главным для украинского лидера было красиво сфотографироваться с американским коллегой, а не добиться реальных бонусов для своей страны. Более того, Украина даже не смогла подписать полноценное соглашение по безопасности с США.

К сожалению, с точки зрения вопросов безопасности институциализация отношений Украины и США после визита Зеленского не состоялась на заявленном уровне. Это плохо для нас, это хорошо для Путина, — резюмировал Гончаренко.

Ранее пользователи социальных сетей нашли повод высмеять поведение украинского президента Владимира Зеленского на встрече с американским коллегой Джо Байденом. На кадрах видно, как Зеленский снимает маску, улыбается, потирает ноги и смотрит на Байдена. Пользователи стали шутить, что у украинского президента «заискивающий» взгляд.