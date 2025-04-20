В Раде назвали срок окончательного поражения Украины в СВО Депутат Рады Дубинский допустил поражение Украины в СВО осенью 2025 года

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Украина может потерпеть поражение в специальной военной операции уже этой осенью, такое мнение в Telegram-канале высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский. Он уточнил, что речь идет о сценарии, при котором Соединенные Штаты полностью выходят из переговоров по урегулированию конфликта. Дубинский уверен, что без помощи Вашингтона украинскую армию ждет разгром вследствие нехватки оружия и людей, дезертирства и падения морального духа.

Что будет, если США и [президент Дональд] Трамп выйдут из переговоров по Украине. Резкое ухудшение положения на фронте из-за дефицита оружия, людей, дезертирства, падения морального духа. При этом возможности компенсировать эти потери нет, — уверен депутат.

Дубинский добавил, что при таком раскладе Киеву придется отменять бронь 25–60 и сокращать мобилизационный возраст. Это даст Украине возможность пополнить армию на 200–250 тысяч человек, чего хватит лишь на пять месяцев боевых действий.

При этом качество обороны будет постоянно падать и может угрожать военным поражением осенью 2025 года, — резюмировал депутат.

Ранее бывший британский министр обороны Бен Уоллес выразил мнение, что Трамп потерпел сокрушительное поражение в попытках мирно урегулировать ситуацию на Украине и уже готов сдаться. Он считает, что президент США переключит внимание общественности на противостояние с Китаем.