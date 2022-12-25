В Раде назвали ситуацию с электроснабжением Киева близкой к стабилизации Депутат Рады Герус: ситуация с электроснабжением в Киеве и области близка к стабилизации

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев, Украина

Депутат Верховной рады Андрей Герус заявил, что ситуация с электричеством в Киеве и области сложная, но близка к стабилизации. Она лучше, чем была еще три дня назад, отметил глава комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, сообщает РИА Новости.

По состоянию на сегодняшний день нет потребителей, которые бы сидели несколько дней без электроэнергии. Ситуация в Киеве и области улучшается и близка к возвращению графиков плановых отключений, — цитирует Геруса агентство.

Депутат добавил, что в регионе используют экстренные отключения, хотя их графики временно не соблюдаются до стабилизации ситуации. Кроме дефицита генерации, по словам Геруса, Киев и область испытывает проблемы из-за повреждения электрических сетей.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что работа наземного электротранспорта в города приостановлена из-за дефицита электроэнергии. Он отметил, что электротранспорт столицы заменят автобусы. Кличко добавил, что на 126 автобусных маршрутах Киева работают 440 автобусов. По словам мэра, из 52 станций метро функционирует 50.