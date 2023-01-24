«Сакральная жертва»: в Раде об увольнении замминистра обороны Депутат Рады Гончаренко назвал сакральной жертвой увольнение замминистра обороны Шаповалова

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Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко назвал сакральной жертвой отставку замминистра обороны страны Вячеслава Шаповалова после скандала с закупками для армии страны, написав об этом в своем Telegram-канале. По его словам, изначально увольнять Шаповалова не планировалось.

Увольнять зама [Шаповалова] не планировалось, но нужна была сакральная жертва. Как говорится, ничего личного, — заявил Гончаренко.

Ранее стало известно, что в отставку подал заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов, который отвечал за материально-техническое обеспечение вооруженных сил республики. На сайте Минобороны Украины говорится, что Шаповалов подал в отставку, чтобы «не создавать угрозы для стабильного обеспечения ВСУ в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания».

Сенатор от Крыма Сергей Цеков предположил, что причинами отставок в руководстве Украины стали желание «как можно быстрее сбежать» из страны во избежание мобилизации и внутриаппаратная борьба за власть, центром которой является глава офиса президента Андрей Ермак. При этом Цеков подчеркнул, что отставки не изменят ситуацию в стране.