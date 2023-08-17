В Раде назвали повод для объявления на Украине полной мобилизации населения Депутат Рады Чернев: полную мобилизацию объявят при реальной угрозе Украине

Фото: МО Украины

Полная мобилизация населения на территории Украины будет объявлена, если возникнет реальна угроза потери государственности, заявил в интервью информационно-политическому порталу «Новости.LIVE» депутат Верховной рады, зампредседателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев. Он напомнил, что в настоящий момент страна находится на второй очереди мобилизации из четырех существующих.

На Украине есть четыре очереди мобилизации. И вот четвертая предполагает, что на войну идут все мужчины. Сейчас мы находимся на второй очереди мобилизации. Но если страна будет в опасности и будет реальная угроза потерять государственность, то уйдут все <...> Думаю, это обязанность каждого мужчины — защищать собственную страну, — рассказал Чернев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении военного положения в стране. Соответствующий режим будет действовать на территории Украины еще 90 дней — до 15 ноября.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк уточнил, что указ вступит в силу 18 августа. До этой даты будут действовать предыдущие поручения президента.

Ранее в Минобороны Украины заявили, что граждане стали все чаще уклоняться от мобилизации. По его словам, это связано с отношением общества к службе в армии.