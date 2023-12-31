В Раде назвали ловушкой для Зеленского новый план по мобилизации Депутат Рады Дубинский: офис Зеленского угодил в ловушку из-за плана мобилизации

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Ужесточение мобилизации загоняет украинское руководство в ловушку и политическое руководство страны пытается свалить всю ответственность за набор призывников на главкома ВСУ Валерия Залужного, считает подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский. Новые правила вызвали шквал критики в отношении украинского правительства и офиса президента, цитируют задержанного парламентария его адвокаты. Депутат считает, что новый план мобилизации свидетельствует о нежелании граждан отправляться на фронт.

В результате менеджеры офиса президента [Украины Владимира Зеленского] с ходу влетели в стену: с одной стороны, жесткая мобилизация необходима, чтобы побудить США и ЕС выделить деньги вопреки провалу контрнаступления; с другой стороны, план продемонстрировать готовность к жесткой мобилизации разбился о настроения общества и нежелание депутатов за него голосовать (их просто растерзает толпа), — выразил мнение Дубинский.

Ранее Дубинский заявил, что Зеленский позорит Украину, так как в стране процветает масштабная коррупция. Кроме того, отметил парламентарий, украинский лидер делает все, чтобы зачистить оппозицию в государстве.

Депутат Верховной рады Роман Костенко заявил, что Украине нужна мобилизация 500 тысяч граждан, чтобы восполнить санитарные потери армии. По его словам, все должны воевать, а не рассказывать «об экономическом или каком-то еще фронте». Он добавил, что с помощью новых призывников можно формировать новые подразделения ВСУ.