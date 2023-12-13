В Раде нашли способ избавиться от Залужного Депутат Рады Безуглая: Умеров должен инициировать увольнение Залужного

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр обороны Украины Рустем Умеров должен подать представление на увольнение Валерия Залужного с должности главнокомандующего украинскими войсками, уверена депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. На своей странице в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена) политик призвала главу военного ведомства вмешаться и «проявить лидерство».

Рустем Умеров — достаточно вашего представления президенту об увольнении главнокомандующего ВС Украины. Вы же знаете, что видения 2024, плана так и нет! Не прикрывайте их, проявляйте лидерство! Показывайте, не молчите, побуждайте! Я в вас верю. Времени мало, — заявила Безуглая.

Депутат подчеркнула, что требуется переформатирование фронта. Кроме того, необходимо призвать генералов к ответственности за ошибки, провести реальный, а не для галочки, анализ действий. Это уже не в первый раз, когда Безуглая призывает уволить главкома: в конце ноября она заявила, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины должен оставить пост, так как он не представил план боевых действий на 2024 год.

Военный корреспондент Александр Коц ранее пошутил, что Зеленского и Залужного поссорили российские агенты. Так он высмеял заявление СНБО о том, что РФ хочет дестабилизировать обстановку внутри Украины с помощью «спящих агентов». По словам журналиста, Киев пытается спихнуть все неудачи и провалы на Москву.