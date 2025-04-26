В Раде нашли неожиданных союзников для Украины Депутат Дмитрук: Украине надо стать частью Союзного государства РФ и Белоруссии

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Украина должна стать частью Союзного государства России и Белоруссии, написал в Telegram-канале депутат Рады Артем Дмитрук. По его словам, такое предложение связано с историческим развитием Киева.

Украина исторически, духовно, культурно и экономически всегда была частью общего пространства с Россией и Беларусью, — написал он.

Дмитрук подчеркнул, что сила государств в единстве. По его словам, такая форма политического взаимодействия сможет наиболее эффективно обеспечить безопасность стран. Депутат подчеркнул, что Союзное государство не требует отказа от самобытности, а, наоборот, сохраняет суверенитет стран.

Ранее мэр Гюмри Вардан Гукасян заявил, что вступление Армении в союзное государство с Россией — по аналогии с той структурой, что образована сейчас РФ и Белоруссией, необходимо для выхода из кризиса и обеспечения дальнейшего процветания страны. Он отметил, что уже много лет является сторонником этой идеи. По мнению политика, «в таком случае страна продолжит существовать в рамках своей Конституции, со своим гербом, гимном и прочими государственными символами».

Между тем секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу считает, что НАТО активно наращивает военный потенциал на восточных флангах вблизи границ Союзного государства. По его словам, Альянс повысил отработку не только оборонительных, но и наступательных действий.