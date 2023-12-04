В Раде захотели вернуть ядерное оружие Украине Депутат Рады Гончаренко призвал Киев подумать о возвращении ядерного оружия

Фото: Li Rui/xinhua/Global Look Press

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко призвал в своем Telegram-канале власти Украины подумать о возвращении ядерного оружия. В противном случае Украине не выжить, отметил политик. Он также отметил, что украинцы сами виноваты в том, что у страны не оказалось достаточного количества оружия к началу конфликта, поскольку распродали свои запасы боевой техники и остановили ВПК.

Именно поэтому следует думать о возвращении ядерного оружия. Об изменении экономики страны. <...> Все для победы. Как было — уже не будет. Впереди еще больше сложностей и тяжелого труда. Но иначе мы не выживем, — написал Гончаренко.

Украина владела ядерным оружием, пока была частью СССР. В 1994 году был подписан Будапештский меморандум, по которому в обмен на неядерный статус страна получила гарантии безопасности от России, Великобритании и США.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Киев рассчитывает получить ядерное оружие и применить его для завершения конфликта. По его словам, боевые действия для Киева зашли в тупик, главком ВСУ Валерий Залужный рассматривает возможность применения ТЯО.

Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев заявил, что если Украина получит ядерное оружие, то угроза уничтожения станет реальной для всего мира.