В работе финской АЭС «Олкилуото-3» произошел второй за десять дней сбой Финская АЭС «Олкилуото-3» приостановила работу из-за неисправности

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Второй за 10 дней сбой произошел в работе финской АЭС «Олкилуото-3», сообщила пресс-служба оператора атомной электростанции Teollisuuden Voima. Там рассказали, что причиной приостановки работы стала неисправность, но какая именно, не уточнили.

Производство электроэнергии на АЭС «Олкилуото-3» было прервано сегодня, в среду, 29 ноября 2023 года, в 13:35 (14:35 мск), — говорится в пресс-релизе.

Teollisuuden Voima объяснили, что вблизи электростанции при проведении испытаний возникает кратковременное короткое замыкание, вызывающее провал напряжения. Точные причины возникновения неисправности устанавливаются.

Финская атомная электростанция «Олкилуото-3» приостанавливала работу вечером 19 ноября. Причиной остановки назвали обнаруженную неисправность в турбинной установке.

Отмечалось, что инцидент привел к максимальному росту оптовых цен на электроэнергию с декабря 2022 года. В отдельные часы стоимость увеличивалась в десятки раз.

Энергоблок АЭС «Олкилуото-3» мощностью 1600 МВт начал работать в 2023 году, он обеспечивает около трети потребления электроэнергии в стране. При этом возможности импорта электроэнергии в Финляндию ограничены, в том числе из-за антироссийских санкций.