В пяти регионах Украины объявлена воздушная тревога

Фото: Danita Delimont Stock Photograph/Jim Goldstein /Global Look Press

На территории пяти регионов Украины объявлена воздушная тревога. Речь идет об Одесской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской и Киевской областях. Информацию относительно объявления воздушной тревоги в Telegram-каналах распространили местные власти. В частности, об этом рассказал руководитель военной администрации Николаевской области Виталий Ким.

Воздушная тревога, вся область, — написал Ким.

Также об этом заявили власти еще четырех регионов Украины. Раньше тревога прозвучала в Полтавской области. Накануне воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины.

ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят киевские власти и спецслужбы.

Ранее президент страны Владимир Зеленский говорил, что на Украине за последнюю неделю в результате обстрелов разрушена треть электростанций. По словам политика, это привело к массовым перебоям с электроэнергией.