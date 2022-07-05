В пяти регионах Италии ввели режим ЧС из-за сильнейшей засухи

Фото: Ettore Ferrari/Keystone Press Agency/Global Look Press

Река Тибр, последствия засухи в Риме, Италия

Правительство Италии объявило режим чрезвычайной ситуации в большинстве северных районов страны, которые накрыла небывалая засуха. Как пишет агентство Associated Press, режим ЧС распространяется на пять регионов: Эмилию-Романью, Фриули-Венецию-Джулию, Ломбардию, Пьемонт и Венето. В отдельных городах, например, в Вероне, из-за погоды пришлось ввести ограничения на воду для потребителей.

На фоне решения правительства ввести ЧС у властей появляется возможность направить в регионы Италии дополнительные средства. Порядка 36 млн евро будет задействовано для того, чтобы поддержать главные сельскохозяйственные районы. Однако пока непогода не останавливается: засуха постепенно начинает распространяться с севера Италии в центр и на юг страны.

Эта засуха стала для Италии сильнейшей за последние 70 лет. Пока не подсчитано, какой ущерб она может принести сельскохозяйственной отрасли страны. Возможно, в этом году Италия недосчитается 3 млрд евро. Пока в стране продолжается 40-градусная жара, синоптики не прогнозируют дождей в ближайшее время. Реки начинают мелеть, власти бьют тревогу. В Милане решено закрыть все городские фонтаны, чтобы расходовать как можно меньше воды.

Ранее сообщалось, что за последние месяцы на ряд стран Ближнего Востока (Саудовскую Аравию, Кувейт, Иорданию, Ирак, Иран, Египет) обрушились сильные песчаные бури. Для региона это в целом дело обычное, однако масштаб и частота природных катаклизмов в этом году поразили даже привыкших к подобным явлениям местных жителей. За последние два месяца только Ирак пережил по крайней мере восемь сильных песчаных бурь.