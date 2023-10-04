В пяти областях Украины отменили воздушную тревогу Воздушную тревогу отменили в Одесской, Николаевской и еще трех областях Украины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ранее объявленную воздушную тревогу отменили в Николаевской, Одесской, Черкасской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, сообщают данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации. В настоящее время тревога звучит в Харьковской области.

По данным официального ресурса для оповещения населения, режим тревоги действовал около 15 минут в Одесской области и 30 минут в других областях.

Ранее стало известно, что в городе Кривой Рог Днепропетровской области прогремело несколько взрывов. Как отмечается, жителей призывают идти в укрытия.

Накануне вечером Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Крым противокорабельной ракетой «Нептун». В российском Министерстве обороны сообщили, что ее удалось сбить дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) над северо-западной частью акватории Черного моря у побережья полуострова.

Также вечером 3 октября воздушная тревога звучала в Севастополе. В городе приостановили движение морского и наземного общественного транспорта. Утром 4 октября в российском оборонном ведомстве заявили, что авиация пресекла ночную попытку украинских десантников попасть на территорию Крыма. Бойцы ВСУ хотели добраться до мыса Тарханкут на военном катере и трех гидроциклах.