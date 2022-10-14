В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев, Украина

Днем 14 октября воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях Украины, сообщают местные власти в своих Telegram-каналах. При этом СМИ сообщают о том, что сирены слышны также в Кировоградской и Днепропетровской областях.

Несколькими часами ранее глава администрации Харьковской области Олег Синегубов заявил о повреждении инфраструктурного объекта при обстреле Чугуевского района. О каком именно объекте идет речь, он не уточнил. По его данным, пострадал один человек.

13 октября воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, передает. По данным местных СМИ, звуки сирены были слышны в Киеве и области, а также в Одесской, Черкасской, Ровенской, Полтавской и Сумской областях. Официально о воздушной тревоге предупредили власти Одесской, Черкасской, Ровенской, Полтавской, Сумской областях и Киеве.

В тот же день сообщалось о взрывах в Ровенской, Волынской и Львовской областях Украины. Звуки хлопков также были слышны в Тернопольской области. Отмечалось, что системы ПВО работали в центральной и западной областях страны.