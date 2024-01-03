В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу В Харьковской и еще в четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Одесской, Николаевской областях Украины, а также в частях Херсонской и Запорожской областях, находящихся под контролем Вооруженных сил Украины. Это подтверждают данные онлайн-карт, доступных на сайте украинского министерства цифровой трансформации.

Сигналы тревоги по регионам поступали в разное время. Последний сигнал зафиксирован в Сумской области в 21:54 по московскому времени.

Утром 2 января стало известно о массированном ударе по разным регионам Украины. Воздушная тревога была объявлена по всей стране. Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в разных районах столицы начались пожары. В частности, загорелись складское помещение, супермаркет, оказался поврежден объект социальной инфраструктуры. Также сообщалось, что в Киеве в результате взрывов мог начаться пожар в салоне автомобилей Tesla.

До этого масштабная воздушная тревога звучала на Украине 29 декабря почти три часа. Как заявил спикер Воздушных сил (ВС) Украины Юрий Игнат, ВС России запускали «все, кроме „Калибров“», — «Кинжал», С-300, крылатые и баллистические ракеты, БПЛА, Х-22 или Х-32. Министерство обороны России эту информацию также не комментировало.