В протестах из-за энергокризиса в Германии приняли участие 7 тысяч немцев

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В акциях протеста из-за энергетического кризиса в Германии приняли участие более семи тысяч немцев, сообщило агентство DPA со ссылкой на полицейские сводки из разных городов. Отмечается, что участники демонстраций выступали против энергетической политики Берлина. Самые крупные акции прошли в Шверине и Магдебурге.

Всего акции состоялись в более десяти населенных пунктов, самые крупные — в Шверине (федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания) и Магдебурге (земля Саксония) — собрали по 1,6 тысячи и 1,1 тысячи участников соответственно, — сказано в публикации.

После отказа от газа из России Германия перешла на сжиженный газ. К концу года на севере страны появится два новых терминала для приема СПГ.

18 октября биржевая цена газа в Европе упала ниже $1200 за тысячу кубических метров впервые с 15 июня. Общее снижение стоимости голубого топлива с начала дня превышало 7%. Эксперты связывали уменьшение цены с приближением запасов газа в ЕС к максимуму, установлением относительно теплой погоды в регионе и значительно возросшей средней долей ветрогенерации в выработке электроэнергии.

В августе цена газа в Европе в ходе торгов превысила $3000 за тысячу кубометров впервые с 8 марта. Стоимость голубого топлива выросла на фоне сообщения о приостановке поставок по «Северному потоку» на трое суток с 31 августа из-за ремонта газоперекачивающего агрегата.