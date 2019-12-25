https://static.news.ru/photo/278da95c-273c-11ea-80c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Впервые после аварии на Чернобыльской АЭС в Припяти установили новогоднюю ёлку.

Об этом сообщил телеканал ZIK. По его данным, праздничное дерево появилось возле Дворца культуры «Энергетик». Для того чтобы увидеть это, в город приехали бывшие жители Припяти, привезя с собой украшения для ёлки.

Припять, Чернобыль и 72 села в этой области были эвакуированы после взрыва на ЧАЭС. Авария произошла 26 апреля 1986 года — взорвался четвёртый энергоблок электростанции. В результате произошёл крупный выброс радиоактивных веществ. Вокруг места аварии была создана так называемая зона отчуждения.

Ранее NEWS.ru писал о том, что одна из сюжетных линий нашумевшего сериала о чернобыльской катастрофе от НВО и Sky посвящена жизни молодой пары — Василия Игнатенко и его жены. Однако сама Людмила утверждает, что не давала разрешения на экранизацию своей судьбы.