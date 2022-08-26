Стало известно о ликвидации американского наемника на Украине Губернатор Приморья Кожемяко: на Украине ликвидировали наемника из США Джонса

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Добровольцы приморского отряда «Тигр» ликвидировали американского наемника Джошуа Алана Джонса, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко в своем Telegram-канале. По его словам, бойцам удалось это сделать практически сразу после прибытия на линию фронта.

На Украине уничтожен американский наёмник. И это в первом боестолкновении, буквально сразу после прибытия на передовую! — написал Кожемяко.

Он добавил, что на добровольцев «Тигра» вышла группа подготовленных иностранных наемников. В результате столкновения бойцы смогли удержать позиции и ликвидировали одного из противников.

В середине августа Минобороны России сообщило об уничтожении иностранных наемников на Украине. В результате удара было ликвидировано свыше 100 и ранено более 50 бойцов, прибывших из Польши и Германии сражаться на стороне Киева.

Позднее Минобороны РФ сообщило об уничтожении 20 наемников США в Харьковской области. Удар высокоточным оружием был нанесен в районе населенного пункта Андреевка. Тогда же на севере Харькова ликвидировали до 130 боевиков и восемь единиц автомобильной техники ударом по району сосредоточения личного состава и военной техники 27-го батальона 127-й бригады теробороны Украины.