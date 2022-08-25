В пригороде Мелитополя предотвратили подрыв ЛЭП РИА Новости: ВС России предотвратили подрыв ЛЭП в пригороде Мелитополя

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские силовики предотвратили подрыв линии электропередачи в районе Акимовки в пригороде Мелитополя. На место совершения диверсии они направились после обращения местных жителей, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Оперативная группа прибыла к одной из ЛЭП в районе Акимовки после обращения местных жителей, которые сообщили, что заметили группу подозрительных лиц. К моменту приезда оперативной группы сработало одно взрывное устройство. Еще три устройства удалось обезвредить, — цитирует агентство своего собеседника.

Он добавил, что для подрыва неизвестные использовали взрывчатое вещество американского производства С-4 с детонатором и часовым механизмом.

Также в пригороде Мелитополя 24 августа украинские террористы взорвали столб ЛЭП, тогда они использовали несколько килограммов взрывчатки.

Ранее стало известно, что 25 августа в Мелитополе восстановили подачу электроэнергии, сообщила мэр города Галина Данильченко. По ее словам, провокации привели к нарушению подачи электроэнергии с Запорожской АЭС, которое, в свою очередь, было спровоцировано пожаром и коротким замыканием на линиях электропередачи.