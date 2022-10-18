В пригороде Днепра прогремел взрыв

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Взрыв прогремел в пригороде Днепра утром 18 октября. В городе наблюдается сильное задымление, сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

Прилет в пригороде Днепра, — указано в сообщении.

Точное местоположение взрыва не указано, какая-либо информация о пострадавших не приводится. Власти просят местных жителей не покидать укрытий.

Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в свою очередь написал в Telegram-канале о двух прилетах, в результате которых серьезно повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Подробностей произошедшего он тоже не привел.

Ранее о нескольких взрывах сообщил мэр Кривого Рога Александр Викул. По его словам, они произошли в северной части города. Некоторое время спустя украинские СМИ написали, что воздушная тревога объявлена на всей территории страны. Зафиксированы обстрелы в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Житомирской областях. По словам авторов публикаций, основными целями являются объекты энергетической инфраструктуры.