В Приднестровье взорван радиоцентр, ретранслировавший российское радио

В Приднестровье взорван радиоцентр в посёлке Маяк, который ретранслировал российское радио, передаёт МВД республики. Выведены из строя две антенны.

Ранним утром 26 апреля в посёлке Маяк Григориопольского района прогремели два взрыва: первый в 6:40, второй в 7:05., — говорится в сообщении.

Отмечается, что никто из сотрудников радиоцентра и местных жителей не пострадал.

Из строя выведены две самые мощные антенны: одна мегаваттная, вторая — полумегаваттная. Обе ретранслировали радио РФ, — говорится в сообщении МВД.

У Министерства госбезопасности в столице самопровозглашённой Приднестровской Молдавской Республики Тирасполе 25 апреля прогремели несколько взрывов. На месте происшествия были найдены предметы, похожие на части боеприпасов, предположительно, тубус от противотанкового гранатомёта. У домов напротив министерства выбило стёкла.

Бюро по реинтеграции при правительстве Молдавии выразило обеспокоенность взрывами, которые произошли в Тирасполе. Молдавские власти расценили случившееся как способ дестабилизировать обстановку в регионе и стране.