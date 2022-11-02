В Приднестровье заявили, что республика оказалась на грани гумкризиса Министр Приднестровья Оболоник: республика оказалась на грани гуманитарного кризиса

Фото: moldovagaz.md

Министр экономического развития непризнанного Приднестровья Сергей Оболоник заявил, что ситуация в республике близка к гуманитарному кризису. Его спровоцировало решение «Молдовагаза» уменьшить поставки газа в Приднестровье, отметил он на пресс-конференции, сообщает РИА Новости.

Объемы газа, которые идут в Приднестровье с 1 ноября, не поддаются осмыслению, их не хватит не только для промышленности, но даже населению и социальным объектам. Мы на грани гуманитарного кризиса, — предупредил чиновник.

Он добавил, что ряд предприятий уже остановили производство, другие готовятся к этому.

Данные «Молдовагаза» говорят, что с 1 ноября из общего количества в 5,7 млн кубометров газа в сутки, которые поставляет «Газпром», на долю Приднестровья приходится 2,3 млн кубометров, что для республики означает сокращение объемов на 40% по сравнению с октябрем.

Такое сокращение поставок Оболоник назвал беспрецедентным и необоснованным и предупредил, что в республике начнут применять меры жесткой экономии энергии.

Ранее парламент Приднестровья утвердил введение чрезвычайного экономического положения из-за сокращения поставок газа на 30%. Только по итогам октября в республике недополучили почти 37 млн кубометров.