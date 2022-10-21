В Приднестровье ввели чрезвычайное экономическое положение Парламент Приднестровья утвердил чрезвычайное экономическое положение из-за перебоев с поставками газа

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Парламент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики утвердил введение чрезвычайного экономического положения из-за сокращения поставок газа на 30%, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу лидера ПМР Вадима Красносельского. Уточняется, что по итогам текущего месяца будет недополучено почти 37 млн кубометров.

Депутатский корпус экстренно собран в связи с принятым накануне Советом безопасности решением о введении на территории Приднестровья чрезвычайного экономического положения, — говорится в сообщении.

Пресс-служба также отметила, что принятые ранее меры, такие как отложенный запуск отопительного сезона и минимизация поставок газа промышленному сектору, позволят перекрыть 22 млн кубометров из недостающих. При этом дефицит сделал невозможным полноценное исполнение обязательств по выработке электричества на экспорт.

Ранее СМИ сообщили, что если «Газпром» перестанет поставлять газ в Молдавию, то Кишинев будет искать новых поставщиков, и в этом случае Приднестровью придется внести предоплату. По словам премьер-министра страны Натальи Гаврилицы, риск остановки поставок «Газпромом» из-за задолженности до сих пор сохраняется.