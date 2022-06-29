В Приднестровье отвергли обвинения в агрессивных планах Глава Приднестровья назвал провокацией обвинения в подготовке удара по Украине

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Вадим Красносельский

Президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский назвал провокационными обвинения в подготовке военного удара по территории Украины, передает ТАСС. По его мнению, данные обвинения озвучиваются в украинских и молдавских СМИ и предназначены «для внутреннего потребителя».

Мы не вынашиваем агрессивных планов в отношении наших соседей, но однозначно готовы себя защитить в случае агрессии против ПМР, пусть в этом никто не сомневается, — сказал глава Приднестровья.

Непризнанное государство Приднестровье, население которого на 60% состоит из украинцев и русских, пыталось добиться выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. После того как в 1992 году попытка молдавского правительства решить проблему с помощью силовиков провалилась, Приднестровье стало неподконтрольной Кишиневу территорией.

Ранее глава МИД ПМР Виталий Игнатьев заявил, что непризнанная Приднестровская Молдавская Республика требует признать свою независимость от Молдавии де-юре. По его словам, молдавские власти не сделали ничего для мирного урегулирования конфликта. Он добавил, что в ПМР не поддерживают желание Кишинева интегрироваться с Румынией.