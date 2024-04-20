В Приднестровье отреагировали на слова Молдавии о российских миротворцах Глава МИД ПМР Игнатьев раскритиковал заявление Молдавии о миротворцах России

Фото: Артем Кулекин/РИА Новости

Заявления Молдавии о том, что российские миротворцы мешают привлечению инвестиций, являются попыткой «переложить с больной головы на здоровую», заявил глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев. По его словам, которые приводит РИА Новости, российские военнослужащие находятся в Приднестровье только с целью сохранить мир на берегах Днестра.

Если сейчас у соседнего государства возникли сложности с привлечением инвестиций или затруднения в каких-то других сферах, то обвинять в этом российских миротворцев — попытка, как говорится, переложить с больной головы на здоровую, — заявил Игнатьев.

Он отметил, что призывы Кишинева вывести войска и переформатировать миротворческую операцию могут обсуждаться только после завершения урегулирования конфликта между Молдавией и Приднестровьем. Игнатьев подчеркнул, что «словесные спекуляции» на эту тему — опасный путь к появлению еще одной «горячей точки» в Европе.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад хочет превратить Приднестровье в новый очаг напряженности, в том числе путем военного подавления республики. Однако, по его словам, этим планам не суждено реализоваться.