В Приднестровье назвали причастных к сбросу взрывчатки с дрона В Приднестровье не исключили причастности Киева к сбросу взрывчатки с дрона

Фото: Пресс-центр МВД ПМР/РИА Новости

В Приднестровье не исключают причастности Киева к диверсии во Владимировке, где дрон сбросил взрывные устройства, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев. По его словам, Владимировка находится достаточно близко к территории Украины, что позволяет говорить о том, что данный объект также прибыл с Украины.

Не исключено. Весьма вероятно, — ответил Игнатьев на вопрос о причастности Украины к диверсии.

Ранее сообщалось, что на территорию автопарка резервного подразделения миротворческого контингента Приднестровья в районе населенного пункта Владимировка были сброшены две гранаты с дрона. Пострадавших и разрушений нет, Следственный комитет ПМР возбудил уголовное дело по факту инцидента.