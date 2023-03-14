Стало известно о готовившемся теракте против делегации ОБСЕ в Приднестровье Прокуратура Приднестровья сообщила, что на делегацию ОБСЕ 14 февраля готовился теракт

Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

В Приднестровской Молдавской Республике готовился теракт против делегации ОБСЕ, сообщил прокурор ПМР Анатолий Гурецкий. По его словам, которые приводит приднестровский телеканал ТСВ, преступники должны были оставить автомобиль со взрывчаткой на пути следования делегации ОБСЕ в районе Бендерской крепости, в троллейбусном кармане на дороге в сторону Кишинева.

Был установлен факт подготовки теракта в отношении делегации ОБСЕ 14 февраля рядом с Бендерской крепостью в тот момент, когда делегация должна была возвращаться в Кишинев, — говорится в сообщении.

Ранее в Приднестровье предотвратили покушение на лидера республики Вадима Красносельского. СМИ писали, что подозреваемым оказался 44-летний ранее судимый житель Тирасполя, проживавший в Одессе. В Министерстве госбезопасности ПМР сообщили, что подозреваемые задержаны.

Впоследствии Министерство иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики потребовало обсудить предотвращенный теракт в Тирасполе на Совете Безопасности ООН. Также в ведомстве потребовали от Украины объяснений по поводу произошедшего.