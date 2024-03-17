Стали известны последствия атаки БПЛА в Приднестровье В Приднестровье при атаке беспилотника сгорел старый вертолет

Фото: МО Украины

В результате атаки дрона-камикадзе на воинскую часть в Приднестровье сгорел старый вертолет, сообщил ТАСС. Отмечается, что летательный аппарат находился на стоянке в нерабочем состоянии.

На одной из воинских частей Приднестровья произошел пожар, по предварительным данным, он был вызван атакой дрона-камикадзе, полет которого был зафиксирован со стороны Клеверного моста. Сгорел старый вертолет, находившийся в нерабочем состоянии на стоянке. Начато расследование, — сообщил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что на территории воинской части в приднестровском Тирасполе прогремел взрыв. Причиной взрыва атака беспилотника-камикадзе.

28 февраля депутаты Приднестровья приняли решение обратиться к Совету Федерации и Государственной думе России в условиях усиления давления Молдавии. Парламентарии отметили уникальный положительный опыт российских миротворцев на Днестре и статус гаранта в переговорном процессе. Это обращение к России в Бюро по реинтеграции правительства Молдавии назвали пропагандистским. В ведомстве отметили, что ПМР получит выгоду от политики евроинтеграции.

Тем временем заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров напомнил, что в Приднестровье проживает свыше 200 тысяч граждан России, которые могут попасть в тяжелое положение. По его словам, они вправе рассчитывать на помощь России.