https://static.news.ru/photo/dffe9a42-e1e5-11e9-83cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ints Kalnins/REUTERS

Памятные мероприятия по случаю 25-й годовщины крушения парома Estonia проходят в прибалтийской республике. В Таллине горожане возложили венки к мемориалу, установленному в честь погибших.

Церемония была организованна общественной организацией, которая объединила близких жертв катастрофы, сообщает ERR . В этот же день в столичной церкви Яани запланирован концерт памяти.

Траурные мероприятия проходят и в других городах страны.

Паром «Эстония» затонул в Балтийском море в ночь на 28 сентября 1994 года. Судно выполняло регулярный рейс из Таллина в Стокгольм. Из находившихся на борту 989 человек погибли 852. Лишь 95 тел были найдены.

Это было одно из крупнейших кораблекрушений мирного времени в XX веке.

Ранее в России, как писал News.ru, почтили память погибших во время теракта в школе Беслана. В этом году со дня трагедии исполнилось 15 лет.