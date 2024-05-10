В Прибалтике прошли задержания на праздновании Дня Победы Delfi: в Латвии девять человек задержали во время празднования Дня Победы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Латвийские правоохранители задержали девять человек во время празднования Дня Победы, сообщило издание Delfi. По данным журналистов, было возбуждено уголовное дело.

Одного участника праздничных мероприятий в городе Даугавпилс арестовали за высказывание мнения «о президенте соседней страны» перед камерами, говорится в статье. Еще троих человек задержали в Саласпилсе из-за георгиевской ленты и песен в поддержку российской армии, написали в СМИ.

Два гражданина оказались в руках полиции в Даугавпилсе и Резекне, передали журналисты. Одного арестовали из-за связанной с Днем Победы символики, а другой возложил цветы на месте снесенного памятника «Алеша», констатировал авторы публикации.

Ранее полиция Берлина задержала 10 человек на акциях, проводимых 9 мая. Аресты случились из-за нарушений установленных ранее правил. В частности, некоторые участники мероприятий проигнорировали запрет на демонстрацию связанной с Днем Победы символики, информировал Bild.

До этого правоохранители Литвы организовали дежурство на месте демонтированных воинских мемориалов в Вильнюсе и Клайпеде в День Победы. Патрулирование, как утверждалось, проходило в целях недопущения «административных нарушений».