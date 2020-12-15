Члены президиума Боснии и Герцеговины объяснили отказ от встречи с Лавровым

https://static.news.ru/photo/4d471e88-3ec6-11eb-becc-fa163e074e61_660.jpg Желько Комшич Фото: Maria Grazia Picciarella/Ropi/Global Look Press

Представители президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич и Шефик Джаферович отказались участвовать во встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Они объяснили, что ждут уважительного отношения со стороны России к институтам страны.

Во вторник, 15 декабря, Лавров в Сараево встретился с главой президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком. Комшича и Джаферовича возмутил тот факт, что политики встречались под флагами РФ и Республики Сербской — одного из двух энтитетов страны. Босния и Герцеговина была разделена на две составные части — энтитеты — положением Дейтонского соглашения, подписанного в 1995 году и положившего конец Гражданской войне.

Второй энтитет, чей флаг не был представлен на встрече, называется Федерация Боснии и Герцеговины. Желько Комшич, представляющий боснийских хорватов, и Шерик Джаферович, выступающий в президиуме от бошняков (славян-мусульман), сочли отсутствие символики энтитета неуважением.

Все понимают, что господин Лавров входит в первую тройку мировых дипломатов. И человек с таким опытом все поступки планирует заранее. Всё, что он делает с момента прибытия в Боснию и Герцеговину, — это сигналы от страны, которую он представляет, — сказали члены президиума на совместной пресс-конференции, их слова приводит портал Federalna.ba.

Комшич и Джаферович отметили, что поддержка Лавровым резолюции о военном нейтралитете только одного из энтитетов противоречит тому, что подобные решения принимаются лишь на уровне государственных властей. По словам Комшича, слова Лаврова и отсутствие флага Федерации Боснии и Герцеговины показывают, что Лавров не уважает страну. По его словам, государство стремится к дружественным отношениям с Россией, но ждёт ответного уважения к своим институтам.

Сергей Лавров посетил Боснию и Герцеговину по случаю 25-летия со дня подписания Дейтонского мирного соглашения. Он, в частности, посетил Восточное Сараево — часть Республики Сербской, — где установлен памятник постпреду РФ при ООН Виталию Чуркину.

Как писал NEWS.ru, российские власти не видят необходимости в пересмотре Дейтонских соглашений о мире в Боснии и Герцеговине. Об этом Сергей Лавров заявил во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел страны Бисерой Туркович.