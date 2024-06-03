В пресс-службе Зеленского не смогли подтвердить его участие в саммите G7 Никифоров: Зеленский может «физически» не участвовать в саммите G7 в Италии

Фото: Администрация президента Украины

Владимир Зеленский

Пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров в эфире телеканала «Рада» заявил, что президент Владимир Зеленский может не приехать на саммит «Большой семерки» в итальянской провинции Апулия. По его словам, возможно, глава государства будет участвовать в мероприятии в онлайн-формате.

Я, к сожалению, не могу подтвердить или опровергнуть, что Зеленский именно физически примет участие в саммите G7, — заявил Никифоров.

Ранее сообщалось, что страны «Большой семерки» в коммюнике встречи министров финансов в Италии планируют подтвердить, что российские активы останутся замороженными. Члены объединения считают, что для разморозки активов Москва должна возместить «ущерб, причиненный Украине». В решении они ссылаются на то, что действуют согласно своим «соответствующим правовым системам».

Позже премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила, что Зеленский примет участие в саммите лидеров стран «Большой семерки». Встреча пройдет с 13 по 15 июня в южной итальянской области Апулия. По словам Мелони, в саммите будут участвовать не менее 15 стран и международных организаций.