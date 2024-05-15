В премьера Словакии выстрелили несколько раз: инфографика

Фото: Radovan Stoklasa/REUTERS

15 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо был ранен в ходе стрельбы, которая началась после выездного заседания правительства республики в Хандлове. Выстрелы прозвучали в тот момент, когда глава кабмина вышел к гражданам. Получив ранения, он упал на землю. Охранники подняли Фицо, погрузили в машину и увезли. Нападавшего задержали, его мотивы выясняются.

Состояние Фицо оценивается как тяжелое. По свидетельствам очевидцев, в него выстрелили четыре-пять раз. Как пишут СМИ, политика ранили в грудь и брюшную полость. Из-за случившегося власти решили приостановить заседание Национального совета.

В данный момент Фицо находится в больнице в Банска-Бистрице. Решение доставить его в эту клинику было принято из-за того, что дорога до Братиславы заняла бы слишком много времени. Перевозку премьера осуществили вертолетом. Состояние Фицо оценивается как опасное для жизни.

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency, Shutterstock