Швейцария отказалась присоединяться к поиску активов россиян на Западе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Правительство Швейцарии не видит необходимости формально присоединяться к группе по поиску активов россиян, подпавших под санкции (REPO), рассказали РБК в швейцарском Федеральном департаменте экономики, образования и исследований. Там предупредили, что кабмин может пересмотреть свое отношение к ситуации в будущем.

Сотрудничество между Швейцарией и ее международными партнерами по внедрению санкций против России в настоящее время хорошо выстроено на техническом уровне. По этой причине Федеральный совет в настоящее время не видит необходимости формально присоединяться к REPO. Если членство будет отвечать интересам Швейцарии в будущем, то Федеральный совет может пересмотреть ситуацию, — заявили в ведомстве.

В комитете отметили, что внимательно наблюдают за работой партнеров в вопросе передачи Киеву российских активов. По их данным, при принятии решений власти будут учитывать особенности международного права, правовой системы Швейцарии и цели внешней политики. Там напомнили, что центральные депозитарии ценных бумаг в стране не держат средства Центробанка России.

Швейцария присоединилась к санкциям ЕС в отношении РФ и в значительной степени повторила все 12 брюссельских пакетов рестрикций, в том числе те, которые касаются подсанкционных россиян. Их активы на швейцарской территории подлежат заморозке.

Ранее британский юрист и эксперт по санкциям Фрэнсис Бонд пришел к выводу, что Великобритания не сможет забрать замороженные активы России, поскольку в мире не существует подобного прецедента. Он считает, что для этого могут потребоваться годы или целые десятилетия.