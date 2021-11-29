В правительстве Германии оценили идею безвизового режима с Россией

Новое правительство ФРГ планирует создать возможность безвизового въезда из России в Германию для особо важных целевых групп, например молодых людей до 25 лет. Подобный пункт прописан в коалиционном договоре, который подписали Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «Зелёные» и Свободная демократическая партия (СвДП). Об этом заявил «Известиям» координатор правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией, Центральной Азией и странами Восточного партнёрства, депутат бундестага от партии СДПГ Йохан Заатхоф.

Эту инициативу, исходящую от самого сердца гражданского общества, я был очень рад поддержать, потому что она направлена на объединение людей, — сказал он.

Заатхоф добавил, что для воплощения данной идеи ФРГ будет необходимо провести консультации с партнёрами в Евросоюзе.

Ранее СДПГ, «Зелёные» и СвДП сформировали политическую коалицию и подписали соответствующий документ, который станет основой для работы будущего правительства. В нём прописано распределение министерских портфелей, а также описаны главные положения внешней и внутренней политики, сценарии борьбы с изменениями климата и меры по противодействию пандемии.

Новое правительство Германии также заявило о готовности к конструктивному диалогу с Россией. ФРГ хочет усилить сотрудничество с РФ по темам климата и здравоохранения. Правительство Германии будет исходить из общей и последовательной политики в отношении России в рамках Евросоюза.